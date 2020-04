¿Nuevo equipo? “Chucky” Lozano seguiría los pasos de “Chicharito” Hernández

Todo parece indicar que la salida de Hirving “Chucky” Lozano del Napoli es inminente, ya que con la llegada de Gennaro Gattuso al banquillo, el mexicano ha sido prácticamente borrado del equipo, por lo que la mejor opción para ambas partes podría ser la partida del delantero.

Y en ese tenor ya se han puesto a especular sobre el destino del “Chucky” numerosas publicaciones italianas, una de ellas fue el diario Cronache di Napoli, que afirma que Lozano podría llegar al West Ham como materia de canje por Felipe Anderson.

A diferencia de Lozano, Anderson sí es del interés del DT del Napoli, pese a que al igual que el mexicano, tampoco está pasando por su mejor momento, lo que abriría las puertas de ambos equipos para que un cambio de aires pudiera favorecerle tanto a los jugadores como a los clubes.

El brasileño está valuado en aproximadamente $52 millones de dólares, mientras que el Napoli pagó por el azteca $41 millones de dólares. La diferencia es bastante, por lo que en caso de realizarse el movimiento, el Napoli tendría que ofrecer la diferencia en efectivo o con otro jugador adicional.

Rumour has it Napoli and Atletico Madrid have Felipe Anderson as a transfer target.

Bit of research shows Napoli want to offload Hirving Lozano (already) and Atletico have been unhappy with Thomas Lemar since he arrived.

I can see us demanding a lot for Anderson, so, swap deal? pic.twitter.com/6oxw6owGMw

— Club. West Ham (@ClubdeWestHam) April 13, 2020