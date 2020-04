4 razones por las que todavía no recibes el dinero de apoyo por el coronavirus

Millones de personas ya han recibido su dinero directamente en sus cuentas

Millones de personas ya están recibiendo su dinero de apoyo por la crisis de salud que está viviendo el país actualmente, ¿pero tú no has recibido nada? No te preocupes, porque hay algunas buenas razones por las que podría haberse retrasado tu pago.

A continuación, te compartimos cuatro de ellas, de acuerdo con CNN.

1–No recibiste un reembolso de impuestos federales en 2018 o 2019

Aunque hayas prestando tus impuestos de 2018 o 2019 electrónicamente, esto no significa que el IRS te vaya a depositar directamente el dinero a tu cuenta bancaria. El asunto es que también debiste haber recibido un reembolso en esos años mediante un depósito directo para que el dinero del apoyo por el coronavirus se te entregue automáticamente.

2–Te enviaron el dinero a una cuenta vieja

Si no recibiste una devolución de impuestos en 2019, o aún no la has solicitado, el IRS utilizará la información de la cuenta bancaria que utilizó para enviarte un reembolso para el año fiscal 2018.

Por eso, el dinero pudo haber sido enviado a una cuenta que ya cerraste, por lo que el banco tendrá que transferir el dinero de vuelta al IRS.

Si este fue el caso, lo más probable es que te lo envíen más tarde mediante un cheque por correo.

3–Tu dinero fue enviado a una cuenta temporal creada por un preparador de impuestos

Los preparadores de impuestos crean una cuenta temporal que es donde depositan tus devoluciones de impuestos. Esto lo hacen para de aquí sacar sus comisiones y después transferirte el dinero restante a tu cuenta bancaria.

Si este es tu caso, tu pago del estímulo podría tardar un poco más.

4–Presentaste una declaración de impuestos en papel en 2019

La mayoría de las personas declaran sus impuestos de manera electrónica, pero hay otros que envían los formularios en papel.

El IRS tiene empleados que trabajan de forma remota procesando devoluciones de papel, mismos que tuvieron que dejar de procesar todas estas declaraciones para ponerse en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Por eso, si presentaste una declaración de impuestos en papel en 2019, es probable que tengan que enviarte un cheque con tu dinero.

