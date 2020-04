Detienen a un hombre por amenazar con un tiroteo masivo en un supermercado porque algunos clientes no llevaban mascarilla

La policía advierte que aunque "son tiempos estresantes, no hay excusas para hacer amenazas como esta"

Un hombre de 62 años ha sido arrestado esta semana por amenazar con realizar un tiroteo masivo en una tienda Publix de Florida, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Highlands en una publicación en las redes sociales.

De acuerdo a la versión de los agentes de policía, Robert Kovner, de Sebring, hizo la amenaza en Facebook este martes. Al parecer, y según se desprende del escrito, estaba molesto porque, en su opinión, no había suficientes personas con mascarillas en la calle durante la pandemia del coronavirus.

El estado de Florida no ha obligado a la población a llevar mascarillas y solo algunas ciudades y condados, como el de Miami-Dade, han obligado a clientes y trabajadores de restaurantes, supermercados y farmacias a llevarlas.

Kovner ha sido acusado de un delito grave de segundo grado por hacer una amenaza por escrito de un tiroteo masivo.

“Nos damos cuenta de que estos son tiempos estresantes, pero no hay excusa para hacer amenazas como esta. No es una broma. No es un solo un mal día. Es un delito. Siempre los tomaremos en serio y usted irá a la cárcel”, subrayó la Oficina del Sheriff.