El condado de Riverside es el segundo con más casos de coronavirus en el sur de California

El Departamento de Salud Pública del condado de Riverside confirmó 144 nuevos contagios de coronavirus elevando la cifra a 2,105 casos positivos.

Actualmente la cifra de fallecidos en el condado es de 54 personas.

