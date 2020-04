¡Lo logró en una semana! ‘Parasite’ es la segunda película más vista en la historia de Hulu

La película coreana tuvo una gran recepción en su llegada al streaming

‘Parasite’, largometraje coreano, ganador del Oscar a Mejor Película, fue una de las producciones más aclamadas por la crítica en 2019 y al parecer se ha vuelto un clásico instantáneo de la cinematografía, pues en streaming continúa en plan ganador.

A solo una semana de que la cinta dirigida por Bong Joon-ho llegó al streaming mediante Hulu, se ha convertido en la película independiente o en idioma extranjero más reproducida en la plataforma y es la segunda más vista en la historia de Hulu, superando a blockbusters como ‘How to Train Your Dragon: The Hidden World’, ‘A Quiet Place’, ‘Transformers: The Last Knight’ y ‘Creed II’.

El éxito de ‘Parasite’ en Hulu, confirma por qué la cinta coreana ganó tantos premios importantes como La Palma de Oro en Cannes y los Premios Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional.