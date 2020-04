Se niegan a cancelar, aplazan dos meses el Tour de Francia

El Comité Organizador del Tour de Francia, en conjunto con la Unión Ciclista Internacional (UCI), dieron a conocer el miércoles que la carrera más famosa del ciclismo de ruta será aplazada dos meses en respuesta a las medidas impuestas por las autoridades sanitarias en Europa, por lo que se correrá del 29 de agosto al 20 de septiembre.

La emblemática competición, que en un principio estaba programada del 27 de junio al 19 de julio, respetará su trazado original, comenzando en Niza y concluyendo en el centro de París.

Le Tour de France will take place on the planned route, with no changes, from Nice to Paris, from Saturday 29th August to Sunday 20th September.

For more information ➡️ https://t.co/Ik9vmcp7sN#TDF2020 pic.twitter.com/0HSJLLYnXs

— Tour de France™ (@LeTour) April 15, 2020