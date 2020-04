Los diez jugadores más rápidos del mundo están en Europa 

La publicación francesa Le Figaro publicó una lista de los diez jugadores más rápidos del planeta.

Kylian Mbappé fue coronado como el futbolista más del mundo por delante de una serie de estrellas de La Liga, la Premier League y la Bundesliga.

El jugador francés que juega en el Paris Saint-Germain obtuvo el primer lugar del top, el cuela está conformado por Iñaki Williams del Athletic de Bilbao, Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal, Karim Bellarabi del Bayer Leverkusen y Kyle Walker del Manchester City.

If you’re telling me that @AdamaTrd37 is not in the top 10 of worlds fastest footballers I would just say bull shit #wwfc @Wolves pic.twitter.com/oHLA93pHMy

— Nathan (@nathmidd) April 17, 2020