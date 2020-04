Por primera vez en 50 años no habrá Comic-Con en San Diego

El popular evento para los amantes de los cómics Comic-Con no se realizará en San Diego por primera vez en 50 años debido al coronavirus.

La convención fundada en la ciudad del sur de California en 1970 reúne anualmente a miles de personas y tiene un impacto económico importante durante su estadía de cuatro días en el Centro de Convenciones de San Diego.

The last few weeks have been an unprecedented time. Since it is becoming apparent that COVID-19 restrictions will not be a short-term matter, we have made the sad decision to cancel Comic-Con for the first time in its 50-year history.

