Madre mexicana asmática venció al coronavirus en Nueva York

María Sánchez, una madre mexicana de 49 años, acaba de superar un contagio del mortal coronavirus en Queens (NYC), uno de los condados con más casos en el mundo.

No tiene claro dónde se contagió, piensa que fue en el Metro o en cualquier otro punto de la calle. Lo cierto es que esta madre de tres hijos fue golpeada fuertemente por un virus que curiosamente lleva el nombre de su vecindario, Corona.

“Todos aquí parece que realmente no les importa… No usan protección”, dijo Sánchez a Pix11, hablando en español, con la ayuda de su hija menor, Emily Pilar, estudiante de enfermería.

Sánchez, quien trabaja como niñera y emigró desde Puebla hace 20 años, está agradecido con las enfermeras y los médicos que la cuidaron en el New York Presbyterian Queens en Flushing, donde pasó nueve días hospitalizada, cinco de ellos con un respirador en terapia intensiva.

Cuando Sánchez comenzó a tener problemas respiratorios el 14 de marzo, pensó que era “mi asma“. Una visita al Hospital Bellevue en Manhattan indicó lo contrario. Dice que los trabajadores de la salud allí le dijeron que padecía COVID-19, “pero que no tenían medicamentos para tratarla”.

Se fue a su hogar, un apartamento en Queens, donde toda su familia comenzó a usar mascarillas. Pero sus síntomas empeoraron. Ella y Emily fueron en un Uber al hospital de Flushing el 21 de marzo.

“Le dijeron que tenían que acostarla con un respirador”, dijo Emily.

María fue dada de alta varios días después en el New York Presbyterian de Queens, donde celebran cada vez que un paciente se recupera lo suficiente como para irse a casa colocando la canción de Journey, “Don’t Stop Believin”.

“Ella está orgullosa de ser una sobreviviente”, dijo Emily sobre su madre.

