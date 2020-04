Para el pelotero Yasiel Puig el 2020 ya es un año perdido

El beisbolista cubano vive doble incertidumbre al no tener equipo en Ligas Mayores, pero espera regresar en 2021

Para el beisbolista Yasiel Puig la pandemia del coronavirus ha representado un doble estado de incertidumbre respecto a su futuro profesional, ya que además de la suspensión indefinida de actividad en las Ligas Mayores, el cubano tiene que lidiar con el inconveniente de no contar con equipo, situación que lo pone en una pausa laboral involuntaria ante un escenario de crisis global.

Por lo pronto, el exjugador de los Dodgers de Los Ángeles prefiere concentrar su atención en la fundación ‘Wild Horse’ que encabeza, a través de la cual trata de coordinar esfuerzos con otros personajes en la Florida para contrarrestar los efectos del COVID-19 entre la comunidad.

#nodaysoff Today my @WildHorseFDN teamed up with #PresidenteMarket in Florida to serve those who are serving us valiantly during this time 🙏🏻

Text COVID HEROES to 24365 pic.twitter.com/vC87oFmQvc — Yasiel Puig (@YasielPuig) April 13, 2020

“Confiamos en jugar en el 2021. No creo que en el 2020 haya béisbol”, confesó Puig en entrevista para Jorge Ebro del Nuevo Herald. “Pero si lo hay, en algún equipo estaremos. Tengo que seguir positivo. Si el coronavirus no me ha puesto negativo, nada me pondrá negativo’’, adelantó el pelotero de 29 años de edad.

Puig pasó la temporada 2019 dividida entre los Reds de Cincinnati y los Indians de Cleveland, previo a quedar como agente libre, por lo que los Marlins de Miami se habían interesado en los servicios del jardinero; sin embargo, no llegaron a sus pretensiones económicas. “Ellos fueron de los primeros que me ofrecieron. No estuve de acuerdo con la cantidad. Pedí un poco más para jugar delante de mis cubanos, cerca de mi patria. Pero también es difícil”, aseguró.

