A Ana Bárbara se le marcaron todos sus atributos con un sensual enterizo rojo

#ComoEnElEscenarioChallenge Los reto a que entren a su closet, escojan su mejor atuendo de show 👗👕 y bailen al ritmo con uno de sus temas vestido como en el escenario, desde casa y luego reten a 2 de sus amigos. Yo reto a mis amigos @chiquis @eduincaz @larryhernandez @maribelguardia @angela_aguilar #LaTrampa #YoMeMuevoEnCasa