Gobernadores contradicen “delirante” insistencia de Trump para abrir la economía de algunos estados

El gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, tachó este domingo de “delirante” que Donald Trump afirmara que Estados Unidos tiene capacidad de hacer pruebas de coronavirus que se requiera para que los estados puedan flexibilizar las medidas de distanciamiento social en medio de la pandemia.

Varios gobernadores de ambos partidos han criticado en los últimos días la capacidad de testeo del país mientras el presidente y parte de su equipo siguen presionando para “reabrir” la actividad económica del país incluso antes del 1 de mayo, la fecha que la Casa Blanca propuso para dar fin a las medidas federales de distanciamiento social.

Fue este sábado cuando Trump se hizo eco de las palabras de su vicepresidente, Mike Pence, y afirmó que “los expertos” habían dicho que “la capacidad de testeo de Estados Unidos es completamente suficiente para abrir el país en su totalidad”.

Los reclamos de los gobernadores coinciden con la advertencia del doctor Anthony Fauci, uno de los máximos expertos del gobierno an frente de la gestión de la pandemia. El también director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas dijo esta semana que Estados Unidos aún no había desarrollado los procedimientos de pruebas y de rastreo para empezar a reabrir la economía.

Northam dijo este sábado en CNN que la afirmación de Trump era “simplemente delirante” y añadió que Virginia aún batalla para conseguir los suministros médicos fundamentales. Para el gobernador, la “Administración Trump ha sido “irresponsable” por no ofrecer orientación a los estados que la necesitan.

"That's just delusional." VA Gov. Ralph Northam on President Trump saying that states have enough tests to reopen. pic.twitter.com/BHLC9LlxHb

Por su parte, el gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, dijo en CNN que la afirmación de Trump es “absolutamente falsa”. “No es acertado decir que hay muchas pruebas y que los gobernadores deberían hacerlas”, dijo Hogan. “No es honesto”.

President Trump’s claim that states have enough tests to reopen “is just absolutely false,” says Maryland Gov. Larry Hogan. “It’s not accurate to say there’s plenty of testing out there and the governors should just get it done. That’s just not being straightforward.” #CNNSOTU pic.twitter.com/0K48hRAgzI

— State of the Union (@CNNSotu) April 19, 2020