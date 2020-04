70,000 estudiantes de California recibirán equipos digitales para educación en línea

El gobernador de California Gavin Newsom junto a la primera dama Jennifer Siebel Newsom anunciaron un programa que entregará equipos y conectividad para la educación a distancia.

“Sabemos que hay problemas de desigualdad en el acceso a la tecnología, a la conectividad, a los equipos”, dijo el gobernador antes de referirse a una serie de inversiones, donativos y sociedades con diversas empresas.

“Estamos haciendo todo para apoyar a los 6 millones de estudiantes del estado”, afirmó el mandatario regional.

En su anuncio Newsom confirmó la entrega de 70,000 equipos entre tabletas, laptops y chromebooks. Además de $30 millones para dispositivos de conectividad y la creación de autobuses como hotspots de internet.

La primera dama, Jennifer Siebel Newsom, se refirió a lo difícil y retador que ha sido el cierre de las escuelas y la educación a distancia para muchos hogares. “Sé que es difícil mantenerlos ocupados y concentrados incluso teniendo todos los recursos disponibles”, afirmó.

