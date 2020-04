Francisco Valcárcel, presidente de la OMB, asegura que sin vacuna para el covid-19, el boxeo no será igual

El presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco Valcárcel, aseguró que retomar las funciones de boxeo y las grandes carteleras, dependerá mucho de la creación de una vacuna para enfrentar el coronavirus, pues ahora mismo es inseguro que miles de personas se reúnan en un inmueble.

“Cuando las condiciones sean seguras, sancionaremos las peleas siempre que no pongan en riesgo la salud de los participantes y del público. El boxeo dependerá mucho de una vacuna. Ese será el punto de partida”, explicó el titular del organismo que tiene su sede en Puerto Rico.

Asimismo, destacó que los promotores que inicien con veladas, deben proporcionar las medidas necesarias. “Deben proporcionar máscaras al público, además de limitar el número de asistentes porque si dicen que van a garantizar la seguridad y alguien está infectado durante el evento, el promotor puede ser legalmente responsable si alguien está infectado”, agregó.

Please be advised that in light of the boxing inactivity around the world due to the Covid-19 pandemic, the WBO World Ratings as of March 8, 2020, will remain in effect until June 15, 2020, or further notice. pic.twitter.com/xd4YKpEe5s

