Busch da un año de cerveza GRATIS a parejas que no hayan podido casarse por el coronavirus

Hay muchas parejas que se vieron obligadas a tomar la triste decisión de cancelar su boda debido a la crisis de salud por la que el país –y el mundo– está atravesando actualmente. Por suerte, una empresa cervecera pretende darles una mano dándoles cerveza, de acuerdo con CNN.

La empresa Busch está ofreciendo a las parejas que tuvieron que cambiar su fecha de boda la oportunidad de ganar una dotación de cerveza por un año a manera de consolación por la decisión que tuvieron que tomar.

Para poder participar, las parejas deben publicar una foto de sí mismas en las redes sociales usando los hashtags #BuschWeddingGift y #Sweepstakes con un texto en donde expliquen cómo continúan planeando celebrar su unión.

Your wedding plans may be on ice for the time being, but we wanna give you a wedding gift of ice-cold Busch. FOR A YEAR.

Post a photo of yourselves and tell us how you’re planning to celebrate, along with #BuschWeddingGift and #Sweepstakes for your chance to win. pic.twitter.com/qkgVXvCsZa

— Busch Beer (@BuschBeer) April 15, 2020