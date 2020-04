Clarissa Molina, joven reportera de El Gordo y la Flaca, pide cadena de oración

View this post on Instagram

Dios tu si conoces mi corazón. Con mucha fe y con esta energía positiva te pido por la salud y bienestar de toda la gente que están pasando por momentos muy difíciles. 🙏🏼 Todos los días a las 11am y a las 11pm vamos todos a orar juntos por un mismo propósito, esta comprobado que el impacto es mayor cuando más personas piensan y oran al mismo tiempo. Todos a la distancia pero juntos. 🙏🏼