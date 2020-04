Quiénes tienen hasta el mediodía del miércoles para solicitar el pago de estímulo de $500 por niño

Los beneficiarios del Seguro Social y de Retiro Ferroviario que no presentan declaraciones de impuestos tienen una fecha límite ajustada para reclamar este pago y una herramienta del IRS para hacerlo

Las personas que reciben beneficios de Seguro Social y quienes se jubilaron mediante el Retiro ferroviario deben registrarse a través de una nueva herramienta en línea “no declarante” en irs.gov antes de la fecha límite para recibir el pago de estímulo de $500 dólares por hijo dependiente, anunció el lunes el Servicio de Ingresos Internos (IRS).

En inglés: https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

En español: https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

Aquellos que no cumplan con la fecha límite para registrar a sus hijos con la herramienta, que está disponible en inglés y en español, aún recibirán sus pagos individuales de $1,200 dólares por persona, pero tendrán que esperar hasta el próximo año cuando presenten su declaración de impuestos de 2020 para entonces obtener los $500 adicionales por hijo dependiente menor de 17 años, dijo el IRS.

Y el IRS advierte que: NO utilice esta herramienta si va a presentar una declaración de impuestos de 2019. Si tiene la obligación de presentar una declaración de impuestos, el utilizar esta herramienta NO agilizará su pago de alivio por el impacto económico y es probable que demore la tramitación de su declaración de impuestos y el recibo de cualquier reembolso.

A quienes se aplica la fecha límite

La fecha límite del miércoles solo se aplica a ciertas personas que no estaban obligadas a presentar una declaración de impuestos de 2018 o 2019 pero que tienen hijos dependientes menores de 17 años que califican para el pago de estímulo adicional de $ 500.

Debido a que algunas personas que reciben Seguro Social, por sobreviviente o por discapacidad y el Retiro ferroviario no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos, el IRS no tiene forma de saber que tienen hijos dependientes calificados, a menos que usen la herramienta de no declarante.

La agencia dijo que se apresuraba por incluir los $500 dólares adicionales para dependientes con los pagos de $1,200 para los beneficiarios de Seguro Social que saldrán pronto. Una vez que se ha emitido un pago de estímulo, no puede usar la herramienta que no declara para agregar los niños elegibles, dijo el IRS.

No se pierde el estímulo

El pago de estímulo es técnicamente un crédito anticipado para las declaraciones de impuestos de 2020.

Por lo tanto, las personas que no cumplan con la fecha límite del miércoles no recibirán el dinero para los hijos dependientes, sino hasta el próximo año y entonces, tendrán que presentar una declaración de impuestos para recibirlo.

Se recomienda a las personas que no están obligadas a presentar una declaración federal porque ganaron menos de $12,200 dólares como individuo o menos de $24,400 dólares como pareja casada el año pasado que usen la herramienta de no declarante.

El portal también les permite proporcionar al IRS información de depósito directo, lo que reducirá el tiempo que les toma recibir su dinero.

De lo contrario, la agencia enviará un cheque. La herramienta no está destinada a personas que presentarán una declaración de impuestos de 2019.

Otro grupo que no declara impuestos y debe actuar rápido para agregar a menores

Otro grupo de beneficiarios federales también debe actuar rápido, de acuerdo con la nueva orientación.

Las personas que reciben beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o de Asuntos de Veteranos y no están obligadas a presentar una declaración de impuestos, también tendrán que usar la herramienta de no declarante para informar al IRS sobre los hijos dependientes para recibir el pago de estímulo de $500 dólares por niño .

Los beneficiarios de SSI recibirán sus pagos automáticos a principios de mayo, dijo el IRS.

La agencia dijo que el calendario de pagos para los veteranos que reciben Compensación y Pensión aún se está determinando.

Sin embargo, dada la incertidumbre sobre el momento de los pagos, el IRS sugirió que es mejor ingresar cualquier información de dependiente lo antes posible.

