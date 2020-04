Blue Angels y Thunderbirds volarán para rendir tributo a los trabajadores de la salud de EEUU

Los Blue Angels de la Armada y los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos están planeando una gira para promover la unidad nacional y honrar a los trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus, dijo el presidente Trump en la conferencia de prensa de la Casa Blanca el miércoles.

Trump dijo que la gira contará con espectáculos aéreos de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea y los Blue Angels de la Armada y se llevará a cabo durante las próximas semanas, y agregó que las demostraciones fueron “la idea de nuestros grandes hombres y mujeres militares” para reconocer a los trabajadores de la salud en la primera línea de la pandemia de COVID-19.

Algunos escuadrones de demostración volarán al unísono, mientras que otros volarán individualmente, en una misión titulada en inglés “Operation America Strong”, como informó por primera vez The Washington Post basado en declaraciones de funcionarios de defensa y en un memo.

Los vuelos no contarán con acrobacias y evitarán el paso por regiones donde las personas podrían congregarse, para promover el distanciamiento social.

We salute Colorado’s healthcare workers and first responders who are at the forefront of our nation’s fight against COVID-19. They are an inspiration for the entire country during these challenging times and it was an honor to fly for them yesterday. #AirForceSalutes pic.twitter.com/VpBRpl6fMu

— Thunderbirds (@AFThunderbirds) April 19, 2020