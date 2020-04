La fortuna de Richard Branson se calcula en $4,200 millones de dólares

Forbes calcula que la fortuna de Richard Branson asciende a los $4,200 millones de dólares. Y si bien ocupa el número 565 de la lista de los multimillonarios más ricos, tampoco es despreciable.

Ahora, el multimillonario dueño de Virgin pide ayuda del gobierno para salvar sus aerolíneas afectadas por la pandemia. En una carta abierta dirigida a los empleados de Virgin, Branson admite que este momento es el “más desafiante” que ha enfrentado en sus 50 años de carrera como hombre de negocios.

“Junto con los equipos de nuestra compañía Virgin, estoy trabajando día y noche para cuidar a nuestra gente y proteger tantos trabajos como sea posible”, escribió el empresario. Luego de referirse a una reducción salarial que los trabajadores de Virgin Atlantic aceptaron mediante sus sindicatos, Branson asegura: “Haremos todo lo posible para que la aerolínea siga funcionando, pero necesitaremos el apoyo del gobierno para lograrlo frente a la severa incertidumbre que rodea a los viajes de hoy y sin saber cuánto tiempo estarán en tierra los aviones. Esto sería en forma de un préstamo comercial: no sería dinero gratis y la aerolínea lo devolvería”.

En este punto, el multimillonario hace referencia a un préstamo público reciente que recibió EasyJet por casi $750 millones de dólares (600 millones de libras esterlinas) por parte del gobierno británico.

Entre fotografías de los empleados de las aerolíneas Virgin, Branson hace un recuento de las donaciones y obras de caridad en las que está envuelta la firma, y menciona los vuelos que ha realizado la empresa para llevar equipo médico al Reino Unido.

“He visto muchos comentarios sobre mi patrimonio neto, pero eso se calcula sobre el valor de las empresas Virgin en todo el mundo antes de esta crisis, no como efectivo en una cuenta bancaria lista para retirar”, escribe y admite: “El desafío ahora es que no hay mucho dinero entrando y saliendo”.

El empresario menciona que en este momento permanece con su esposa en la isla virgen británica que “compré cuando tenía 29 años”, por amor a ese territorio y asegura que le “rompe el corazón ver el impacto que esta pandemia está teniendo en la vida de las personas y las empresas de todo el mundo”. Finaliza su carta con un agradecimiento: “Muchas gracias una vez más a todos ustedes, ustedes continúan inspirándome todos los días“.