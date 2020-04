Gastrocoronavirus: Narra en Twitter el martirio que vivió al enfermar de COVID-19 con síntomas gástricos

De manera generalizada, la infección causada por el nuevo coronavirus provoca síntomas como fiebre y tos seca, y dificultad para respirar en los casos más graves. Sin embargo, un porcentaje de los enfermos presentan síntomas estomacales.

Una historiadora narró en Twitter el martirio que vivió al enfermar de coronavirus con síntomas gástricos, y aseguró que para el día 33 de la enfermedad todavía no estaba del todo bien. Algunos medios británicos ya le han llamado a esta manifestación “gastrocoronavirus“.

La doctora en historia Fern Riddell, especializada en cultura victoriana, decidió escribir en su cuenta de Twitter una crónica de lo que fue su dura batalla contra el COVID-19. “Durante los últimos 26 años nunca he estado más enferma en mi vida“, narró.

Hello, I’ve not been here because I am on day 33 of #Covid 19, and for the last 26 I’ve been the sickest I’ve ever been in my life. I feel really lucky not to have had any respiratory symptoms, mine have been purely gastric, but even with mild to moderate symptoms, it’s horrible.

— Dr Fern Riddell (@FernRiddell) April 14, 2020