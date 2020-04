Gareth Bale hace millonario donativo para combatir coronavirus en Gales y Madrid

La estrella del Real Madrid y de Gales, Gareth Bale, donará un 1 millón de libras (1,200,000 dólares) a hospitales para combatir el coronavirus.

Gareth Bale dividió su donativo en dos, para enviar $600,000 dólares a NHS Gales, la cual probablemente es una de las mayores donaciones que ha recibido la organización.

La otra mitad será para hospitales del área de Madrid, la capital española ha sido una de las ciudades más afectadas del mundo durante la pandemia.

#ThankYou from @GarethBale11 ⚽ to all of those staying at home to save lives and also to our incredible staff in the NHS. #Diolch @FAWales #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/GquFEx1hXR

— Public Health Wales (@PublicHealthW) April 7, 2020