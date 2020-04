De lujo: La NASA usará oro para producir oxígeno en la Luna

Los científicos armarán un artefacto que 'inhalará' dióxido de carbono y 'exhalará' oxígeno

La NASA está planeando crear oxígeno en la Luna usando oro, de acuerdo con un informe de la institución. Los científicos piensan convertir el dióxido de carbono en oxígeno utilizando equipos conectados a uno de los vehículos rovers que serán lanzados al satélite como parte de las pruebas que se están haciendo para llegar a Marte en un futuro, de acuerdo con Tech Times.

La agencia dijo que el vehículo tendrá una caja dorada que convertirá el dióxido de carbono en oxígeno. Esta herramienta llevará el nombre de Experimento de Utilización de Recursos In Situ de Oxígeno de Marte (MOXIE, por sus siglas en inglés).

MOXIE estará hecho de oro para asegurar que el impacto con cualquier caja de electrónica cercana que esté dentro del vehículo no provoque daños. Hay que recordar que el oro tiene una emisividad muy baja, lo que significa que no irradia calor, por lo que no afectará el equipo que lo rodee.

MOXIE funcionará inyectando energía en el ánodo y cátodo. De esta forma, el oxígeno se separará del dióxido de carbono permitiendo que se extraiga.

MOXIE es por el momento un modelo de prueba, por lo que solamente será usado en la Luna por el momento.

Sin embargo, la idea es que, en un futuro, pueda ayudar a los exploradores que vayan a Marte a producir oxígeno utilizando el dióxido de carbono que se encuentre en el planeta rojo, según se informó en Science Times.

El primer modelo necesitará de 33 a 50 toneladas métricas de combustible, que es aproximadamente el peso de un transbordador espacial, y básicamente funcionará como un árbol, inhalando dióxido de carbono y exhalando oxígeno.

