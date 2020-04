Novak Djokovic explica su negativa a someterse a la vacuna contra el coronavirus: “En este momento no tenemos la información adecuada”

“Nole” volvió a tocar el tema que causó ámpula hace unos días sobre la posibilidad de que la vacuna se vuelva obligatoria para reanudar los torneos de tenis

Hace un par de días, en una transmisión en vivo, Novak Djokovic charlaba con otros tenistas serbios cuando soltó una declaración que llamó la atención en el mundo entero: “Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar y volver a jugar”, dijo y su frase causó polémica de inmediato, incluyendo una respuesta del exnúmero 1 del mundo Andy Roddick, criticando su postura.

"Personally, I am opposed to vaccination & wouldn't want to be forced by someone to take a vaccine in order to be able to travel."

Pues bien, “Nole” retomó el tema y explicó más a detalle por qué se opone, justificando sus declaraciones por la falta de información, puesto que, como todos sabemos, la vacuna aún no existe, por lo que tampoco se sabe nada en torno a ella.

“Algunos dicen que para nosotros que viajamos, tendríamos que tomar la vacuna que aún no se ha desarrollado. Por lo tanto, me gustaría señalar que en este momento no tenemos la información adecuada”, expresó al New York Times.

“No sabemos si habrá nuevas medidas, cuál de ellas se tomará, tendremos la opción de decidir por nuestra cuenta qué hacer o no con la vacuna. Me gustaría saber más detalles sobre todo el proceso, antes de tomar decisiones correctas”, agregó.

De entrada la idea de Djokovic es no vacunarse, pero tampoco se cierra a la posibilidad de hacerlo en caso de ser necesario. Por el momento todo está en el aire, pero si las circunstancias vuelven obligatoria la vacuna, entonces lo analizará con calma y tomará una decisión.

“No soy un experto, pero quiero tener la opción de elegir lo mejor para mi cuerpo. Tengo una mentalidad abierta y quiero seguir investigando el tema porque es muy importante y nos afectará a todos”,

Djokovic contesta a Roddick sobre las vacunas: "Solo quiero elegir lo mejor para mi cuerpo" El tenista serbio emitió un comunicado al New York Times para aclarar su postura

Y es que ahora no es segura esta posibilidad, ya que los científicos trabajan arduamente para crear la vacuna, pero aún no se sabe si lo conseguirán, y si lo hacen, se desconoce cómo estará compuesta.

“Sinceramente, como el resto del mundo estoy un poco confundido. A pesar de tener acceso a informaciones, no sé cuál es la mejor manera para reaccionar en esta situación”, acotó el tenista.

"Para ser sincero, estoy un poco confundido: a pesar de tener acceso a información, no estoy seguro de qué podría ser lo mejor que se puede hacer. Yo no soy un experto pero quiero elegir lo que es mejor para mi cuerpo"

Djokovic en New York Times

De cualquier forma, el actual número 1 del ranking ATP, ratificó su postura, aunque no se cerró a la posibilidad de vacunarse en determinado momento.

“Personalmente, me opongo a la vacuna contra COVID-19 para poder viajar, pero si se vuelve obligatorio, tendré que decidir si hacerlo o no. Este es mi sentimiento actual. No sé si cambiará, pero realmente influye en mi profesión”

Y a pesar de esto, el tenista reconoció que es un tema personal y no por ello dejó de manifestar su admiración a todas las personas que luchan día a día contra esta terrible pandemia.

“Mi mayor respeto y gratitud se dirige a todas las personas médicas nobles y compasivas que brindan apoyo a los que más lo necesitan”, finalizó.