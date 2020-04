Novak Djokovic se niega rotundamente a que lo vacunen contra el coronavirus para jugar tenis

Para el número 1 del mundo no es una opción viable que lo obliguen a vacunarse para reanudar las actividades en el circuito

A pesar de que aún no existe una vacuna contra el coronavirus, en diversas ligas deportivas del mundo se ha especulado que la esperarán para vacunar a sus participantes y poder reanudar sus actividades, y el tenis no es la excepción, sólo que hay alguien que no está de acuerdo con esa posible decisión, aunque esté lejos de tomarse; es ni más ni menos que el numero 1 del mundo: Novak Djokovic.

Novak cracking jokes with Stan on Insta Live 😂 pic.twitter.com/iimXBAK4MR — ATP Tour (@atptour) April 18, 2020

El tenista desde ya se ha opuesto a la decisión de vacunarse para poder viajar y disputar los torneos que quedaron pendientes por la pandemia del coronavirus.

“Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que alguien me obligue a vacunarme para volver a jugar”, explicó el serbio en un chat en Facebook con diferentes deportistas de su país.

#Djokovic: "No me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar"

El tenista serbio, número 1 del ranking ATP, dijo que aún no sabe qué hará si, en un futuro, aplicar la vacuna contra el #COVID19 es una condición para participar de torneos. pic.twitter.com/JMBD4S4o4I — Muy Deportivo (desde 🏡) (@MuyDeportivo_20) April 20, 2020

Sin embargo, “Nole” está consciente de que él no pone las reglas, y que si eso se implementa por ser lo mejor para todos, deberá tomar una decisión y eso le causa conflicto.

“Hipotéticamente, si la temporada se reanudara en julio, agosto o septiembre, aunque es poco probable, entiendo que una vacuna se convertirá en un requisito inmediatamente después de que estemos fuera de cuarentena estricta”, expresó.

“Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esos pensamientos cambiarán en algún momento”, finalizó, abriendo un gran debate sobre las medidas que podrían implementarse si se reanudan los torneos y qué podría hacer el circuito en caso de que Djkovic se niegue. Sin el número 1, este deporte no sería lo mismo.