Andy Roddick le responde a Djokovic por oponerse a la vacuna contra el coronavirus

El ex número 1 del mundo discrepa con “Nole”

La polémica se veía venir. Luego de la declaración de Novak Djokovic sobre su oposición a someterse a la vacuna del coronavirus en el supuesto caso de que fuera obligatoria para reanudar actividades en el tenis, ya apareció la primera respuesta “formal”, que llegó por parte del exnúmero 1 de la ATP Andy Roddick.

“Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera que me obligaran a ponerme una vacuna para poder viajar y jugar. Yo tengo mis propios pensamientos sobre la cuestión”, dijo hace poco “Nole”, a lo que el estadounidense reaccionó de inmediato.

A Gates no le va a gustar

Novak Djokovic, quien sorprendió al decir que "antes que deportista soy cristiano ortodoxo", se mostró en contra de una vacuna contra el coronavirus: "No me gustaría que nadie me obligue a vacunarme para viajar". pic.twitter.com/mHdBdw25oI — CORREO DE BS. AS. (@CorreodeBsAs) April 20, 2020

“Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde torneos de ‘Grand Slam’ por no vacunarse”, dijo Roddick, quien ganó el US Open en 2003 y cinco ATP 1000 (dos veces Miami, dos veces Cincinnati y una Canadá).

#Deportes | El extenista Andy Roddick cuestionó las declaraciones del serbio @DjokerNole sobre no querer que lo obliguen a vacunarse para reanudar el circuito de @ATPTour_ES, pues para él, se debe hacer lo que sea mejor para el deporte blanco. pic.twitter.com/EmAdY8I3ge — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) April 21, 2020

“Lo importante no es si cree o no en las vacunas, sino lo que es más seguro para que vuelva el tenis”, añadió el tenista texano en entrevista para Eurosport.

🎾🎾🎾🎾 El extenista estadounidense Andy Roddick respondió a Novak Djokovic sobre vacunarse "Lo importante no es si cree o no en las vacunas. Si no lo que es más seguro para que vuelva el tenis" 👉 https://t.co/DEpZPRj6op pic.twitter.com/tODsTHsjDi — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) April 21, 2020

Evidentemente, Andy está a favor de la vacuna, contrario a lo que piensa el actual número 1 del mundo: “Sólo será posible volver con una vacuna para todos“, dijo Roddick, y aclaró: “No tengo que estar de acuerdo con lo que piense Djokovic. Él sabe que llegará el día en el que tendrá que tomar una decisión al respecto”, sentenció.