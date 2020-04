Oasis en el desierto deportivo: inicia el Draft de la NFL y hasta los analistas estarán encerrados

Eduardo Varela hará el relato para ESPN Deportes aislado en una cabina y con el ojo puesto en la baraja de quarterbacks

El mundo de los deportes atraviesa su momento más gris porque simple y sencillamente no hay competencias debido a la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, este jueves aparecerá un oasis en esta desértica realidad de 2020 cuando desde un estudio de ESPN en Connecticut inicie el Draft de la NFL.

El Draft será como ninguno otro que se recuerde: el comisionado Roger Goodell hará el anuncio de los jugadores seleccionados en la primera ronda desde su casa, según un comunicado de la NFL, mientras que solo un grupo reducido de presentadores y jugadores estarán en el estudio, los gerentes y entrenadores de los equipos estarán todos por separado desde sus hogares y por supuesto no habrá aficionados.

Los comentaristas de la transmisión tendrán sus propias limitaciones, incluyendo Eduardo Varela, quien junto a Pablo Viruega, realizarán la narración del Draft en español por ESPN Deportes.

“Es el evento más difícil y más importante que hemos podido hacer por la dificultad que se requiere”, dice Varela acerca de la inusual logística para el Draft que se llevará a cabo entre jueves y sábado ante la que se espera sea una tremenda audiencia nacional dado el acumulado apetito que hay de eventos deportivos.

“Pablo va a estar en una cabina y yo en otra, son cabinas de 3 por 3 metros, y vamos a estar intercomunicados”, describe el veterano cronista mexicano que apenas en febrero relató el Super Bowl LIV desde Miami. “Nos van a poner una cámara; si él quiere comentar o decir algo, ahí nos estamos viendo por la cámara. El ingeniero y la persona de producción, cada uno estará en un centro de control distinto”.

La contingencia ha obligado a que en esta ocasión se produzca una señal única tanto para los canales de ESPN como para NFL Network en una transmisión durante la cual y, con impulso de plataformas digitales y redes sociales, se realizará una campaña se recaudación de fondos tipo teletón llamada “Draft-A-Thon”, con el objetivo de brindar ayuda a los necesitados en la crisis del coronavirus.

El Draft comenzará a las 8 pm Este/5 pm Pacífico con la primera ronda. Las rondas 2 y 3 serán el viernes desde las 7 pm Este y las rondas 4 a 7 el sábado desde las 12 pm Este.

“La gente ya quiere ver algo más (de deportes), este es un paso para entre comillas regresar un poco a la normalidad”, comenta Varela, quien desde 1994 ha sido parte de las transmisiones y programas de NFL en español por ESPN.

RELACIONADO: La derrota de los 49ers en el Super Bowl salvó miles de vidas

Los temas a seguir

En lo que se refiere al talento disponible en este Draft, Eduardo Varela considera que el mejor jugador disponible es el ala defensiva Chase Young, de la Universidad de Ohio State, pero el tema más interesante para él es el suspenso que rodea la elección de la baraja de buenos quarterbacks.

Se espera que Joe Burrow, ganador del Trofeo Heisman y campeón nacional con LSU en una temporada de 5,671 yardas y 60 pases de touchdown, sea elegido por los Cincinnati Bengals este jueves con la primera selección del Draft.

Otros quarterbacks cotizados son Tua Tagovailoa (Alabama), Justin Herbert (Oregon), Jordan Love (Utah State), Jake Fromm (Georgia) y Jalen Hurts (Oklahoma).

Después de Cincinnati elegirán Washington (No. 2), Detroit (3), NY Giants (4), Miami (5), LA Chargers (6), Carolina (7), Arizona (8), Jacksonville (9) y Cleveland (10), aunque siempre es posible que haya cambios que alteren el orden.

Entre algunos de los equipos notables, los Raiders de Las Vegas -ciudad que originalmente iba a ser sede de este Draft- comenzarán su nueva era en Nevada eligiendo en el turno 12 y más tarde lo harán en el 19; San Francisco en los turnos 13 y 31, Tampa Bay ahora con Tom Brady en la posición 14, Dallas en la 17, Miami otra vez en la 18 y luego en la 26, New England en la 23 y Kansas City en la 32. Pittsburgh y Los Angeles Rams no tienen selección de primera ronda.

“Los quarterbacks, yo creo que pueden ser cinco los que se vayan en la primera ronda”, estima Varela, el analista de ESPN Deportes. ¿A dónde se van a ir? ¿Qué va a hacer Miami? ¿Se va a arriesgar en no tomar a Tua Tagovailoa por eso que se está hablando de las lesiones? Yo creo que es un quarterback que está listo. Es un riesgo dejarlo ir, se me hace que puede ser el mejor quarterback disponible”.

Tagovailoa es un mariscal dinámico y espectacular, del estilo de Kyler Murray, quien tras ser elegido por los Cardinals con la primera selección del Draft de 2019 logró adaptarse rápido al profesionalismo y fue nombrado el Novato Ofensivo del Año. Pero Tua sufrió una fea lesión de cadera en un partido de Alabama la temporada anterior y hay dudas sobre su condición.

Algunos equipos grandes

Así ve Eduardo Varela, de ESPN Deportes, el panorama de otros equipos en el Draft.

Sobre los Cowboys:

“La línea ofensiva se está haciendo vieja pero todavía es bastante buena y tienen, si no al mejor corredor, a uno de los mejores. Creo que en la primera ronda deberían de ir por el sucesor de Byron Jones (esquina), pero al ser el 17o. equipo en seleccionar no sé si vayan a alcanzar al hombre que quieren”.

Sobre los Steelers:

“Creo que deberían ir por un receptor o por un hombre en la línea, pero también, si Jalen Hurts (quarterback) está disponible en la segunda ronda cuando les toque seleccionar (turno 49), se me hace que puede tener un impacto como el de Lamar Jackson; es muy bueno, corre, lanza muy bien y llevó a dos equipos, Alabama y Oklahoma, a niveles muy altos”.

Sobre los Chiefs:

“A los Chiefs les urge un corredor; están armados a la ofensiva, Patrick Mahomes puede hacer muchas cosas que otros no hacen, pero necesitan de un corredor. Para ser el equipo No. 32 en seleccionar tal vez vaya a estar disponible D’Andre Swift (Georgia), si no, Jonathan Taylor (Wisconsin)”.

Sobre los Patriots:

Varela explica que el equipo de Bill Belichick pudiera estar cocinando alguna movida según reportes y especulaciones, incluso no descarta que New England suba hasta la posición 3 de la primera ronda mediante un cambio con los Detroit Lions, con el cual los Pats tienen muchas conexiones y así ir por su quarterback del futuro. “Que no nos sorprenda lo que puedan hacer los Pats, lo que no sé es si tengan el paquete suficiente para poder subir al número 3”.

RELACIONADO: Brady y Gronkowski llevaban meses planeando su reencuentro en Tampa Bay

¿Habrá temporada?

Varela, quien tiene la distinción de haber sido el primer comentarista en español en llegar de afuera de Estados Unidos contratado para sumarse a lo que hoy es ESPN Deportes, en 1994, considera que será muy especial poder trabajar en la transmisión del Draft desde este jueves.

“Es un orgullo para la cadena transmitir el principal deporte de Estados Unidos, y el que la compañía nos dé esta oportunidad de hacerlo en español es un privilegio”, dice. “Poder entretener a los aficionados y hablarles de fútbol americano es muy gratificante”.

El Draft marca cada año el primer gran evento de interés en la NFL, varios meses antes de una nueva temporada. Pero ahora no hay garantías de que la temporada 2020 pueda llevarse a cabo.

Varela dice que no es optimista ni pesimista al respecto.

“Creo que hay que ser realistas, me parece que sí vamos a tener temporada con varias modificaciones, que puede ser más corta, que tal vez empiece más tarde y tal vez sin aficionados, al menos en el inicio”.

Es muy duro plantearse un año sin NFL, pero así están las cosas. Por ahora hay Draft y los aficionados podrán tratar de disfrutarlo.