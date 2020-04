¡Ya lo sabían! Tom Brady y Rob Gronkowski tenían meses planeando su reunión para esta temporada

Rob Gronkowski, nuevo jugador de los Tampa Bay Buccaneers, confirmó que su interés por volver a la competición y estar de nuevo con el legendario Quarterback Tom Brady comenzó desde hace dos meses.

Gronkowski explicó que se reunió a Brady para lanzar el balón antes del pasado 20 de marzo el exmariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra firmara un contrato de 2 años y 50 millones de dólares garantizados con los Buccaneers.

De acuerdo a Gronkowski, de 30 años y retirado desde la temporada pasada de la NFL, ambos habían estado lanzando balones el año pasado en las instalaciones de UCLA

Brady no le dijo en ese momento en donde pensaba jugar, pero Gronkowski, quien había firmado un contrato con la WWE después de retirarse del fútbol hace un año, si le indicó que podría estar interesado en un regreso a la competición.

Tom Brady and Gronk reuniting after the Patriots traded gronk to the bucs😂 pic.twitter.com/qi6DRpeq1o

— MoneySittinTall (@mikey_bernard) April 21, 2020