SpaceX pone en órbita 60 cohetes Starlink y logra un regreso perfecto

Si bien gran parte del planeta está cerrado debido a la pandemia de coronavirus, la Internet sigue funcionando como de costumbre en la Tierra, y la naciente constelación de banda ancha de Starlink ahora cuenta con más de 400 satélites en la órbita baja.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida a las 12:30 p.m. PT el miércoles con la carga útil de satélites de banda ancha en la nariz. Aunque la misión se llama Starlink 6, este es el séptimo grupo de 60 enrutadores en órbita que se envía al espacio.

SpaceX apunta a tener más de 1,000 de sus controvertidos satélites en órbita para fin de año y tiene permiso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para lanzar más de 12,000 en total.

Pocos minutos después del lanzamiento, con el refuerzo de la segunda etapa y el lote de satélites dirigidos hacia un punto de despliegue en la órbita terrestre baja, el refuerzo de la primera etapa regresó a la Tierra para un aterrizaje exitoso.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/yl2T8rpJXq

— SpaceX (@SpaceX) April 22, 2020