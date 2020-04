El boxeador Devin Haney ha recibido amenazas de muerte por sus comentarios catalogados como racistas

El boxeador estadounidense fue restituido como campeón ligero del CMB, tras reponerse de una lesión

El boxeador estadounidense, Devin Haney, sea metido en graves problemas después de que algunos tacharon como racista el comentario de que “nunca perdería con un hombre blanco”, al grado de que ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte.

“Cualquiera que me conoce, sabe que no soy racista, y no lo dije en absoluto de esa manera. He estado recibiendo mucho odio, mensajes locos, mensajes de muerte, todo tipo de cosas. Pero, ya sabes, esa no era mi intención, y solo quiero pelear contra los mejores que hay”, explicó en una reciente charla con el promotor Eddie Hearn.

Lejos de esta polémica, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió devolverle el campeonato mundial ligero del organismo, luego de que fue declarado como campeón en receso, tras una lesión que lo obligó a dejar el título en la mesa.

“Las Reglas y Regulaciones del CMB le otorgan al CMB la discreción absoluta para designar Campeones y Contendedores obligatorios y también para retirar dicha designación”, explicó el organismo a través de un comunicado.