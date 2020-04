El boxeador Devin Haney asegura que está en contra del racismo, luego de sus declaraciones polémicas

Después de que el boxeador Devin Haney recibió críticas y lo llamaron racista, tras decir que “nunca perdería con un hombre blanco”, ante la posibilidad de pelear con el ucraniano Vasyl Lomachenko, el estadounidense mencionó que nunca fue su intensión ofender a nadie.

“No soy racista y nunca seré racista. Estoy persiguiendo la grandeza”, explicó Haney rápidamente ante los cuestionamientos de los fanáticos del boxeo.

Asimismo, el ex campeón del mundo ligero del CMB, explicó que recibió una llamada de Mauricio Sulaimán, presidente del organismo del que fue monarca, para saber qué había sucedido, a lo cual explicó que todo fue un mal entendido y él quiere ser un ejemplo para todos.

“Acabo de tener una conversación muy positiva con Mauricio Sulaiman, presidente del CMB, y le confirmé directamente mi compromiso de ser un modelo a seguir y mi rechazo absoluto a la discriminación de cualquier tipo”, aseguró.

I just had a very positive conversation with Mauricio Sulaiman, President of the WBC and confirmed to him directly my commitment to be a role model and my absolute rejection of discrimination of any kind!

— Devin Haney (@Realdevinhaney) April 18, 2020