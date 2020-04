El boxeador Devin Haney es señalado por racismo tras decir: “Nunca perderé contra un hombre blanco”

Las palabras del estadounidense fueron dirigidas a Vasyl Lomancheko, boxeador ucraniano

El boxeador Devin Haney de nuevo está en el escándalo, luego de que ha sido señala como una persona racista, tras declarar que nunca perderá contra “un hombre blanco”, al referirse a una posible pelea contra Vasyl Lomachenko.

“Puedo decirte esto: nunca perderé con un chico blanco en mi vida. No me importa lo que nadie tenga que decir. Escucha, ningún chico blanco puede vencerme, no me importa, ningún día de la semana. Si peleo contra un chico blanco como 10 veces, voy a vencerlo 10 veces”, comentó al portal 78SPORTSTV, durante una transmisión en vivo.

A partir de este momento, las críticas no se hicieron esperar en contra del pugilista invicto en 24 peleas, ya que los seguidores del boxeo, consideraron fuera de lugar los comentarios de uno de los prospectos más fuertes de este deporte.

Lomachenko es considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, es campeón mundial ligero del CMB, OMB y AMB; mientras que Haney fue monarca ligero del CMB, pero es considerado como campeón en receso, tras sufrir una lesión.