Estrella de la NBA Kawhi Leonard pierde batalla legal con Nike

El jugador de los Clippers de Los Ángeles disputaba los derechos de autor del logotipo conocido como “Klaw”

A casi un año de emprender una demanda, el basquetbolista Kawhi Leonard perdió la disputa legal con la marca de artículos deportivos Nike respecto a los derechos de autor del logotipo conocido como “Klaw”.

Leonard, quien estuvo ligado a la marca de 2011 a 2018, aseguró que el diseño en disputa fue una idea original de él mientras estaba en la universidad, por lo que reclamaba los derechos de explotación del mismo.

El logotipo muestra la palma de una mano, en la que se pueden apreciar las iniciales “KL” según el contorno de los dedos.

Kawhi Leonard Loses Copyright Lawsuit With Nike Over 'Klaw' Logo https://t.co/hqzimBlE5r — TMZ (@TMZ) April 23, 2020

Sin embargo, el juez de distrito Michael W. Mosman desestimó la demanda argumentando que el logotipo es “una pieza independiente de propiedad intelectual” y que es obra del equipo de diseñadores de la compañía aunque se hubiese basado en el boceto creado por Leonard, por lo que el jugador de la NBA no es el dueño.

“Kawhi puso su corazón y su alma en ese diseño, así que obviamente estamos decepcionados de que el juez haya dictaminado que el logo pertenece a Nike y no a Kawhi”, comentó Peter Ginsberg, abogado del alero de los Clippers de Los Ángeles según el diario The Oregonian, quien además no descartó una apelación. “Estamos considerando nuestras opciones para proteger los intereses de Kawhi”, agregó.

