Eugenio Derbez muestra la realidad de su cuarentena con “DEShecho en Casa” por Pantaya

El actor, productor y director llevará nuevamente su humor a las pantallas y compartirá buena parte de su día a día desde casa durante la cuarentena

“DEShecho en Casa” es la nueva serie que contará con la vida real y opiniones verídicas del famoso comediante, actor, productor y director de cine y televisión Eugenio Derbez.

La Opinión conversó con el actor mexicano quien muy sonriente contó que la idea de “DEShecho en Casa” nació desde la cuarentena y la “incomodidad” de no poder hacer nada. Sin embargo, en su necesidad de crear en medio de la nada su mente no puede detenerse y sigue trabajando. Cabe señalar que el programa poseerá un contenido variado, y junto a Derbez también estarán su esposa, Alessandra, su hija de cinco años, Aitana, su bulldog inglés, Fiona, y cualquier persona a la que pueda llegar virtualmente, como por ejemplo sus hijos, entre otras celebridades.

“Al estar grabando todo lo que estábamos viviendo en casa decidimos unir todos esos clips y mejor compartirlo con la gente y mostrarles lo desecho que estoy en casa“, dice entre risas.

El actor reconoce que su labor de entretener puede acompañar a muchos en estos momentos de aislamiento social, desde donde él también va experimentando, junto a sus televidentes, el verdadero valor de las cosas. “La convivencia, las peleas familiares”, todo es parte de la cuarentena y de “DEShecho en Casa”.

Sobre la forma en la que aparece la primera parte del programa le comentamos a Eugenio que parece un Stand Up Comedy. “Sí, es como hacer una parte de Stand Up”, reconoce Eugenio ya que la primera parte de su “DEShecho en Casa” arranca con un monólogo en el que expone las “carencias” que pueden presentar los famosos ante la crisis mundial a raíz del COVID-19.

Este tipo de programas y la forma en la que las celebridades están sobrellevando el aislamiento, de alguna manera, los está haciendo que se abran más con el público, que muestren más su hogar y espacios privados a través de las redes sociales, sobre todo con Tik Tok e Instagram. Eugenio Derbez también reconoce este hecho. “Sí, creo que hemos caído, de alguna manera, en compartir y mostrar demasiado. Lo hemos pensado, la verdad hemos reflexionado sobre eso, pero los tiempos están cambiando, las formas de entretener y trabajar también”.

“Deshecho En Casa”, por otra parte, reunirá nuevamente a Los Derbez y toda la magia que el público y fieles fans del actor pudieron disfrutar en De Viaje con los Derbez, el reality, reaparece en este proyecto. Los episodios sí serán una combinación de monólogos, bocetos, comentarios de los fanáticos, pero también se podrán ver videollamadas con sus tres hijos mayores y amigos famosos.

Por otra parte, el actor destaca que la pandemia le ha permitido a él y a muchos replantearse el verdadero valor de las cosas. “Es la familia lo que realmente importa. Tener una buena familia es lo más valioso, y sino aprendemos eso… En este tiempo nos damos cuenta de que no necesitamos todo lo material… Yo no supero lo del papel higiénico todavía. De qué sirve tener posibilidades… sino ante esta crisis no se puede ni acceder al papel higiénico”, comentó Eugenio entre risas.

“Ya no usamos el coche, la ropa que nos compramos tampoco nos la ponemos… las joyas… Para qué o de qué nos sirve todo eso ahora. El verdadero valor de las cosas, todo, ha cambiado”, reflexionó.

Pero en medio de todo el estrés que también produce el no pode salir de casa, Eugenio Derbez te invitar a que veas “DEShecho en Casa” el cual tendrá episodios nuevos todos los jueves. Estos se podrán ver a través de Pantaya, “la subscripción tiene un costo de tres dólares. Si la gente quiere ver el primer capítulo sin costo alguno puede hacerlo a través de http://www.deshechoencasa.com/, y ahí, de momento podrán ver el inicio de esta nueva aventura sin pagar”, concluyó Derbez.