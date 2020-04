José Luis Castillo asegura que ante los ojos del mundo se impuso a Floyd Mayweather en su pleito de 2002

Para expertos y aficionados, Mayweather había sido derrotado, pero los jueces vieron lo contrario

Una de las victorias más controversiales de Floyd Mayweather fue la que obtuvo en 2002, en la primera pelea que sostuvo con el mexicano José Luis Castillo por decisión unánime, ya que los fanáticos del boxeo y los expertos, vieron perder al estadounidense.

Después de 18 años de aquel pleito en el que “Money” se convirtió en Campeón Mundial Ligero del CMB, las conversaciones sobre si debió ser la primera derrota profesional de Mayweather continúan. Al respecto, Castillo aseguró que su oponente registró una victoria en su récord, pero él es el verdadero vencedor para la gente.

“A los ojos del mundo, de los fanáticos, gané. Desafortunadamente, a los ojos de los jueces, no lo hice. Pero siempre he dicho que no es una excusa, mucho menos, porque el boxeo es de apreciación, pero millones de personas no puede estar equivocadas”, comentó al diario El Imparcial.

“Una derrota es siempre una derrota, y más aún cuando es por el título mundial, porque eso es lo que siempre sueñas y no sé qué habría cambiado, si algo cambiaría o no, porque Floyd Mayweather tenía muy buenas credenciales, él era un boxeador olímpico, pero no era el monstruo en el que luego se convirtió en base a títulos y peleas”, agregó.