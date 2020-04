Miami registra las temperaturas más altas de su historia: ¿Será bueno para acabar con el coronavirus?

El sur de la Florida está lidiando con una ola de calor que jamás se había visto. Es solo abril, pero las temperaturas han estado rivalizando con las más típicas del verano.

El lunes, Miami alcanzó un máximo de 97 grados Fahrenheit, la más alta de toda la región. La ciudad nunca antes había alcanzado ese nivel de calor antes del 28 de mayo.

“Si tomamos la temperatura promedio durante las primeras tres semanas de abril, sería el segundo mes de mayo más caluroso registrado, y apenas la temperatura promedio en junio y septiembre”, explicaba Brian McNoldy, investigador asociado de la Universidad de Miami. “De cualquier forma, estas temperaturas están muy lejos de lo normal”, apostilló.

Also, the earliest 97 in history by over 5 weeks- previous earliest time reaching 97 or greater was May 28(!)

— Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) April 20, 2020