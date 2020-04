Patricio Freire, Campeón de Bellator, cree que UFC tiene un comportamiento inhumano al tratar de hacer eventos

A muchos ha causado indignación que Dana White, presidente de UFC, continúe con su lucha por hacer un evento el próximo 9 de mayo, en medio de la pandemia. Tal molestia la ha externado Patricio Freire, monarca de Bellator, quien llamó “inhumanos” los esfuerzos de la empresa rival.

“Ellos sólo creando un desastre y ganando dinero. Mi impresión es que los peleadores son los últimos. Cumplir los contratos es lo primero, ganar dinero y joderlo. Traerles entretenimiento a los que están en casa sin importar que los peleadores pueden contraer el virus o morir. Parece inhumano”, aseguró el campeón pluma y ligero de Bellator.

“Si fuera mi dinero y si fuera multimillonario, haría lo que Bellator está haciendo. Esperar que el mercado reaccione y cuando el gobierno abra todo, cuando se pueda traer peleadores de afuera, hacerlo bien”, agregó el brasileño al portal MMA Fighting.

