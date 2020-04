Roger Federer enciende las redes con discusión sobre el futuro del tenis

El suizo Roger Federer, considerado por muchos como el mejor tenista de la historia, aprovechó la cuarentena para abrir una discusión sobre el futuro del tenis.

Este miércoles, el ex número uno del mundo publicó una serie de mensajes con su propuesta sobre la integración de los circuitos profesionales varonil y femenil, como un solo organismo que regule este deporte y que este momento de crisis por la pandemia del coronavirus podría ser un buen momento para dar un paso hacia adelante en ese sentido.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours….

“Solo me preguntaba… ¿Soy el único que piensa que ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino se integre como uno solo?”, se cuestionó Federer. “Estoy hablando de fusionar los dos órganos (ATP y WTA) que supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres”.

Ante el planteamiento, tenistas de ayer y hoy respondieron al mensaje, la mayoría, respaldando la idea del suizo.

I agree, and have been saying so since the early 1970s. One voice, women and men together, has long been my vision for tennis.

The WTA on its own was always Plan B.

I’m glad we are on the same page.

Let’s make it happen. #OneVoice

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 22, 2020