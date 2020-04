“Con algunos era ofensivo”: Ramón Morales habló del trato rudo de Ricardo La Volpe hacia los futbolistas

El argentino anunció su retiro como entrenador

Ricardo Antonio La Volpe anunció su retiro como entrenador luego de casi 33 años en los banquillos, dejando un legado muy importante dentro del fútbol mexicano.

Fueron muchos los jugadores que fueron dirigidos por el argentino, uno de ellos Ramón Morales, quien fue recurrente en las convocatorias del entrenador cuando tomó a la Selección Mexicana y acudió al Mundial de Alemania 2006.

El exjugador de las Chivas habló sobre su experiencia trabajando con La Volpe y apuntó que era muy exigente y con una personalidad fuerte.

“Se transformaba, el Ricardo La Volpe antes de la cancha, era más tranquilo, más abierto, receptivo con puntos de vista. El que se metía a la cancha muchas veces, no siempre, era el Ricardo estricto, de repente hasta un poco complicado en su forma de ser y de decir las cosas, que quería que todo saliera a la perfección o como él decía. Hay veces que eso lo ponía de malas. Ahí muchas veces el diálogo era complicado porque él quería que las cosas salieran bien. Así lo puedo llamar. Al final te dabas cuenta, cuando estabas conviviendo día a día con él, que es un buen tipo dentro y fuera de la cancha. Dentro, simplemente quería que todo saliera perfecto”, detalló en entrevista para Publimetro.

Ramón Morales reconoce que el La Volpe era ofensivo con algunos jugadores de #Chivashttps://t.co/zvUBQ10FYS — Publimetro México (@PublimetroMX) April 24, 2020

El excapitán del Rebaño apuntó que una de las cosas que no le gustaba de Ricardo es que llegaba a ser ofensivo con los futbolistas.

“Quizá lo que no me gustaba tanto es el trato al jugador…Me refiero que a veces con algunos, no con todos, era hasta ofensivo. Creo que decirle algo a un jugador a veces ya ofensivo, va más allá del respeto o la credibilidad que puedas tener. Simplemente eso…Recuerdo que había muchos que Ricardo les decía cosas y no pasaba nada. Yo era uno de ellos, a veces me decía cosas y a mí no me alteraba. Lo escuchaba y nada más, no pasaba de ahí, pero sí llegué a tener compañeros que hasta lo soñaban. Era algo complicado”, platicó en ahora entrenador.

Ricardo La Volpe ha anunciado que no volverá a ser DT. Estos son sus números en 10,061 días como entrenador: pic.twitter.com/ib7H2Bye1Z — StatisKicks (@statiskicks) April 23, 2020

‘Ramoncito’ agregó que se quedó con muy buenas cosas de él y que ahora trata de aplicarlas en sus equipos, además de que La Volpe es una buena persona dentro y fuera de la cancha y se quedará en la historia del balompié mexicano.

“Creo que todo aquel entrenador que haya dejado algo se le va extrañar, unos más y otros menos. La innovación de esa estrategia de juego, de la idea que tiene Ricardo de que sus equipos, por lo menos los primeros, no sé si estos últimos así fueron… Pero sus primeros equipos, desde ese Atlas, el Atlante, intentaba hacer un buen futbol, eso es algo que se le va agradecer y se va quedar en el recuerdo”, concluyó Ramón Morales.