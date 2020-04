Devastador: Fallece hermano de Dak Prescott, la estrella de los Dallas Cowboys

Este jueves, a través de un comunicado difundido mediante redes sociales, los Dallas Cowboys confirmaron la noticia del fallecimiento de Jace Prescott, hermano de Dak Prescott, el quarterback y figura del equipo.

De acuerdo con lo mencionado en el documento, Prescott, de 31 años, murió en Orange, Texas, donde estaba acompañado en ese momento por su novia.

“Con gran tristeza y apoyo compartimos la noticia del fallecimiento de Jace Prescott hoy”, se puede leer en el comunicado enviado este jueves por la noche.

The Dallas Cowboys share their deepest sympathies to Dak & his family for the loss of his brother.

