RAW by Koenigsegg: creación de estudio con 700 CV

El fabricante sueco de superdeportivos ha dado a conocer al nuevo RAW by Koenigsegg a través de su estudio de diseño, aunque no se anunció su producción.

Koenigsegg ha develado un estudio de diseño, que muestra cómo podría ser un próximo superdeportivo de la firma. El anuncio se hizo a través del estudio RAW Design House, que pertenece a la marca y exhibe al prototipo RAW by Koenigsegg.

Este concept car fue creado por el joven Esa Mustonen como parte de un trabajo del final de su carrera universitaria, bajo la tutoría de Christian von Koenigsegg y el jefe de diseño de la marca, Sasha Selipanov.

La propuesta es la de un superdeportivo con motor central trasero de entrada de gama que se lanzaría bajo una nueva submarca Koenigsegg a partir del estudio RAW, el cual está dirigido por Selipanov. Este diseñador ha pasado por Volkswagen, Lamborghini, Bugatti y Genesis.

Según se ha informado, el RAW by Koenigsegg ofrece un motor tricilíndrico que es el mismo que tiene el Gemera. La potencia que entrega es de 700 caballos de fuerza con un peso total del vehículo de 700 kilos, aquí es donde entra en juego la relación peso-potencia.

Con respecto a su habitáculo, incluye una configuración similar a la de los McLaren F1 y Speedtail de tres plazas, con la del conductor más avanzada para una visión óptima. Cada pasajero cuenta con una pantalla que ofrece información y controles de configuración.

Mustonen ha innovado en el sistema de apertura de las puertas, uno de los distintivos de Koenigsegg, pero en este caso se abren hacia atrás y no hacia delante.

Aún no se ha confirmado si el RAW by Koenigsegg será un automóvil de producción, ya que no existen datos oficiales al respecto. Lo concreto es que en el equipo de diseño se encuentran trabajando y pensando en el futuro de la firma.