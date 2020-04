Muchos “antivacunas” no cambian de opinión a pesar del coronavirus

Parece poco probable, pero incluso en plena crisis del coronavirus, muchas personas antivacunas siguen firmes en su ideología y rechazan el uso de cualquier vacuna.

Incluso personas famosas se han mostrado en contra de que, de existir una vacuna, ésta sea obligatoria. El conocido tenista Novak Djokovic es una de las voces que se ha alzado en contra y ha señalado, incluso, que si la competición se reanudaba en los próximos meses y alguien le forzara a vacunarse para poder viajar retrasaría su vuelta al tenis.

También ha rechazado la posibilidad de vacunación la rapera británica M.I.A. En su cuenta de twitter dijo que si tuviera que elegir entre la vacuna o un chip, elegiría la muerte.

If I have to choose the vaccine or chip I'm gonna choose death – YALA

— M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020