Un hombre podría ir a la cárcel por enviar una rata muerta a su ex en Florida

Un hombre de Indiana enfrenta hasta cinco años en una prisión federal por enviar una rata muerta a la casa de ex mujer en Florida, además de otras amenazas y hostigamientos durante varios años.

Según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos del Distrito Medio de Florida, Romney Christopher Ellis, de 55 años, de Indianapolis, se declaró culpable de amenazar y enviar un animal muerto por correo postal de Estados Unidos. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años en una prisión federal.

Según los documentos judiciales, durante los últimos cuatro años, Ellis ha participado en una campaña de acoso contra la víctima que reside en el condado de Hillsborough (Florida) con mensajes de texto, fotografías, videos y correos.

Amenazó con decapitar y prender fuego a la víctima, y rutinariamente hacía declaraciones con carga racial y sexual en los mensajes de texto, incluido el envío de imágenes sexualmente explícitas de sí mismo. A veces, Ellis enviaba mensajes de texto indicando que había viajado desde Indiana a Florida para ver a la víctima.

