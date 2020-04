Michael Jordan y su tequila de $1,500 dólares la botella que aparece en “The Last Dance”

Han pasado cuatro capítulos del documental “The Last Dance”, el cual narra el devenir de la temporada final de Michael Jordan con los Bulls de Chicago y su camino a la obtención de su sexto título con la franquicia.

Pero más allá de los relatos de sus protagonistas, hay un invitado permanente en las intervenciones de Michael Jordan durante el programa, se trata del tequila premium de marca Cincoro, del cual el astro del baloncesto es copropietario y se ha convertido en una de las más recientes apuestas de Jordan en el terreno de los negocios.

El vaso con tequila aparece en los segmentos cuando la estrella de los Bulls interviene sentado en un sillón de su casa y con una pequeña mesa a un lado, donde se encuentra la bebida.

La aventura tequilera de Michael Jordan va enfocada a un segmento exclusivo y de mayor poder adquisitivo, con precios que van desde los $65 dólares en su presentación más económica (blanco), hasta los $1,500 dólares la botella más cara (extra añejo), la cual es la preferida del exbasquetbolista.

