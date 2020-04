Rafael Nadal advierte sobre las afectaciones a los deportistas maduros por el parón que provocó el coronavirus

Al tenista No. 2 del mundo le preocupa que su cuerpo no le responda adecuadamente cuando vuelva a las canchas

Luego de acatar mes y medio de confinamiento en su casa, el segundo mejor tenista de mundo, Rafael Nadal, dijo estar preocupado por la forma en que les afectará esta larga pausa a los deportistas, principalmente a los de “edad avanzada”.

✍️ #ENTREVISTAMD a @RafaelNadal y @paugasol 🤝 Nadal y Gasol unen a los cuatro diarios deportivos en una edición histórica 👏 La iniciativa solidaria con @CruzRojaEsp cuenta con una lista de excelentes deportistas#NuestraMejorVictoria https://t.co/aWSPhUBYrj pic.twitter.com/0oHlhLlGqi — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) April 27, 2020

En una videoconferencia que el tenista brindó junto con su compatriota Pau Gasol a los principales diarios de España, reveló que está preocupado en este sentido.

“Tanto a Pau como yo tenemos una edad avanzada por lo que todos los parones en el tiempo creo que nos perjudican, especialmente. Y nos perjudica el no competir, pero el no entrenar también”, declaró.

“Para un cuerpo como el mío, que está castigado, que llevo un mes y medio sin tocar una raqueta, es muy perjudicial. Para un deportista profesional es muy perjudicial porque no es un tema de estar parado voluntariamente, es un tema de que mi brazo cuando vuelva a golpear una pelota me va a doler en muchos sitios: me va a doler la muñeca, el codo… Estar parado en el tiempo, el riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad por pequeña que sea”, continúo.

El tenista Rafael Nadal, manifestó que por su avanzada edad, la medida del confinamiento es riesgoso, puesto que le perjudica no competir, y no entrenar. El deportista, asegura que su cuerpo necesita actividad y que las lesiones pueden aumentar, cuando regrese al circuito. pic.twitter.com/OXhT9ZrUC4 — CV NOTICIAS (@CVnoticiastv) April 27, 2020

“Si pudiera entrenar 30 minutos al día el tenis, ejercitando los músculos del tenis, creo que sería un gran avance al nivel de que mi cuerpo pudiera estar menos oxidado cuando lo necesite”, pero la preocupación sí que existe en mi caso. Existe porque al final el cuerpo necesita actividad, yo hago en casa lo que puedo, pero el cuerpo cuando le das un parón de manera drástica, es difícil en cuerpos castigados volver a ponerlos en marcha”, añadió.

Sobre el regreso del tenis y las medidas que deberían prevalecer durante algún tiempo expresó: “No veo un futuro sin poder abrazarte con la gente habitualmente, reencontrarme con alguien del circuito que no veo desde hace muchos meses y no poder darle un abrazo. Yo confío que esto se pueda solucionar, hasta que no se solucione hay que tener la máxima precaución”.