VIDEO: Chicharito rompió en llanto al hablar de la muerte de su abuelo, Tomás Balcázar

El futbolista no pudo viajar a Guadalajara para acompañar a su familia

El delantero mexicano Javier Hernández utilizó su cuenta de Instagram para dar unas palabras a sus seguidores tras la muerte de su abuelo, Tomás Balcázar, quien falleció el domingo pasado a los 88 años de edad en Guadalajara, Jalisco.

Visiblemente devastado y con lágrimas en los ojos, Chicharito recordó algunas anécdotas con Don Tomás, quien fue una de sus inspiraciones para dedicarse al futbol.

“Hubo pocos momentos en donde me agradeció mi abuelito el que haya querido seguir sus pasos de ser futbolista y de haberme empujado muchísimo en mi carrera, llegar a donde llegué, a lugares inimaginables, me agradeció mucho, me dijo ‘hijo, muchísimas gracias, no sabes cómo me reflejo en ti, no sabes lo feliz que me hace ver a una persona que amo mucho siendo tan feliz como yo lo fui en el fútbol’“, comentó Chicharito.

Javier Hernández hablando de au abuelito, don Tomás Balcazar QEPD. No podrá venir a GDL, buscó viajar de inmediato pero por el COVID-19 no le han dado chance pic.twitter.com/JRUtEsnHj7 — 𝕁𝕌É𝔾𝕌𝔼𝕃𝔼 (@rams_alex) April 27, 2020

Javier resaltó el gran cariño que existía con sus abuelos maternos, y que junto a su familia siempre fueron un gran equipo que lo ayudó a poder conseguir cosas importantes en su trayectoria.

“Me encantaría verlo, escucharlo, pero lo hago de otra manera, lo estoy recordando, lo estoy sintiendo. He llorado mucho, yo lloro por todo, lloro de tristeza, de emoción, pero más allá de cuando murió mi abuelita, como sabrán, he estado muy cercano a la familia de parte de mi madre, hemos armado como un equipo y con la gente que siempre he estado que son mis familiares, que son mis amigos, pues conocen como vivíamos y pues se nos fue un integrante de ese dream team”, apuntó.

El jugador del Galaxy apuntó que ahora tiene un ángel en el cielo y que siempre disfrutó muchísimo el tiempo que compartió con Don Tomás.

“Ahora es mi ángel, siempre será mi angelito. Siempre me amó muchísimo, por eso de corazón tengo muchísimos recuerdos, no tengo ningún remordimiento, nos amamos muy bonito, muy chingón, lo disfruté muchísimo y lo sigo disfrutando porque lo imagino diciéndome ‘pendejo, cabrón, padrote’, todas sus frases”, recordó Javier.

"Ahora tengo un ángel en el cielo" : Chicharito sobre su abuelo pic.twitter.com/xjN6OYOuyB — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 27, 2020

Chicharito apuntó que la leyenda de las Chivas murió por complicaciones de enfermedades que ya venía arrastrando y lamentó no poder asistir a acompañar a su familia, ya que las restricciones de vuelos y el embarazo de su esposa, le complicaron regresar a México.