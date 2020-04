El gobernador de California Gavin Newsom da a conocer condiciones para el regreso del deporte

El gobernador de California, Gavin Newsom, dio a conocer la serie de medidas para el regreso paulatino de actividades en la entidad, incluidas las prácticas deportivas.

A través de sus redes sociales, Newsom compartió una serie de mensajes, los cuales incluyen las cuatro etapas en las que se ha decidido dividir el proceso de crisis durante el periodo de contagio de COVID-19.

Según el Gobernador, California se encuentra actualmente en la primera etapa, la cual consiste en mantenerse aislados para aplanar la curva de contagios y evitar la saturación de los servicios de salud.

STAGE 4: End of Stay-At-Home Order

Re-opening the highest risk parts of our economy — once therapeutics have been developed.

This will include mass gatherings such as:

– Concerts

– Convention Centers

– Live audience sports

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 28, 2020