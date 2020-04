Evita fraudes: Estas son las 6 características del cheque de estímulo del gobierno que garantizan su veracidad

Desde la semana pasada más de 80 millones de estadounidenses comenzaron a recibir los cheques de ayuda por coronavirus, según informó el Departamento del Tesoro, como parte de Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (Ley CARES).

En total se espera que se realicen un total de 171 millones de pagos, pero con 26 millones de personas solicitando los beneficios del seguro de desempleo, los estafadores buscan aprovecharse de las personas que se encuentran desesperadas por obtener sus fondos de manera rápida.

De acuerdo con el informe del Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes, el IRS comenzará a emitir los cheque en papel a partir de esta semana a un ritmo de 5 millones por semana.

Será a principios del mes de mayo cuando el IRS envíe los cheques en papel a los hogares comenzando con las personas de menores ingresos.

Si estás esperando tu cheque, es importante que estés atento al proceso y seguir las siguientes medidas de precaución:

Los cheques comenzaron a ser repartidos desde el 20 de abril por lo que debes estar atento a las falsificaciones.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor menciona que en caso de que el cheque llegue a su correo con una cantidad extraña, especialmente con centavos, su cheque de estímulo podría ser falso.

Si de manera adicional te solicitan llamar a un número para verificar la información para cobrar el cheque, la CFPB menciona que se trata de una trampa ya que el IRS nunca te pedirá tu información personal. Si ya te sucedió es momento de notificarlo ante el IRS en phishing@irs.gov.

Por su parte el Departamento del Tesoro en colaboración con el Servicio Secreto explica como poder identificar un cheque que sea auténtico, por lo cual debes verificar las siguientes características:

Los cheques de apoyo económico tienen la siguiente información ubicada en la parte superior derecha de la Estatua de la Libertad y dice “Pago de impacto Económico del Presidente Donald J. Trump”.

El nuevo sello dirá “Bureau of the Fiscal Service” (Oficina del Servicio Fiscal), anteriormente decía “Financial Management Service” (Servicio de Gestión Financiera) (FMS).

El cheque estímulo del departamento del Tesoro incluye un tipo tinta negra que se encuentra a la derecha de la Estatua de la Libertad, que al humedecerse muestra una mancha color rojo.

Atrás del cheque de ayuda se incluyen las siglas “USAUSAUSA” que aparecen en una línea, son tan pequeñas que puedes verlas gracias a la ayuda de una lupa. Si el cheque es falso, esa línea aparecerá como una línea sólida o una serie de puntos”.

Al poner la parte delantera o trasera del cheque a contraluz, podrás leer “U.S. TREASURY”. La marca de agua no puede ser reproducida por una fotocopiadora. Si no cuenta con la marca de agua el cheque pude ser falsificado.

A simple vista no puedes verla a simple vista, pero partes del cheque brillan cuando se colocan bajo una fuente de luz negra.

Cuando el cheque de estímulo se acerca se puede leer cuatro líneas con un señor con las letras FMS al centro, un águila a la derecha y a la izquierda el escudo del Departamento del Tesoro.

La medida se encuentra en el área en donde se encuentra la información del destinatario y el monto del cheque. Si la cifra se altera, aparece un espacio en la impresión ultravioleta. Si se trata de fotocopiar el cheque, la fluorescencia desaparece.

Todas las características de seguridad del cheque de ayuda del departamento del Tesoro de Estados Unidos puede ser consultada a través de esta liga.

Protect yourself from scams by knowing the difference between real and fake Treasury checks! Learn more: https://t.co/YR3ZZyzMFY pic.twitter.com/zxMgZMOlve

— Treasury Department (@USTreasury) April 23, 2020