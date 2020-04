“Me sentía fatigado”, el conmovedor relato de Trey Mancini, diagnosticado con cáncer a los 27 años de edad

El jardinero de los Orioles de Baltimore está en la etapa 3 de la enfermedad y ha comenzado con quimioterapia

Los campos de entrenamientos primaverales en las Ligas Mayores suelen ser momentos de optimismo e ilusión por lo que vendrá meses más tarde con el inicio de la temporada regular; sin embargo, para el jardinero de los Orioles de Baltimore Trey Mancini, esta época del año significó una devastadora noticia al ser diagnosticado con cáncer de colon con tal solo 27 años de edad.

Después de haber sido operado para removerle el tumor maligno en marzo, Mancini se encuentra desde hace unos días en tratamiento de quimioterapia, el cual se extenderá por lo próximos seis meses, lo que prácticamente lo imposibilitaría de jugar en el 2020 aun y cuando la pandemia del coronavirus permita la realización de la temporada.

“He estado entrenando en primavera con los Orioles en Sarasota todos los años desde 2014, pero nunca había estado así. Me sentía fatigado después de unos cuantos swings. Así que sabía que algo pasaba”, confesó Mancini para el portal The Players Tribune. “Los médicos pensaron que probablemente tenía una enfermedad celíaca o una úlcera de estómago. El cáncer de colon era una posibilidad remota, pero era mi última preocupación. Sólo tenía 27 años. De ninguna manera tenía eso”, agregó.

A pesar de lo improbable del caso, los peores temores se hicieron realidad y después de realizarse más estudios, los médicos le confirmaron la presencia de un tumor maligno, algo que no hubiera podido detectar a tiempo si no fuera por los controles médicos a los que son sometidos los peloteros ligamayoristas, por lo que se considera afortunado.

“Venía del mejor año de mi carrera. Y acababa de llegar al punto por el que había estado trabajando toda mi vida con un nuevo contrato. Los Orioles me reclutaron en la octava ronda en 2013, así que no recibí un enorme bono por firmar. Después de cuatro años de salarios en las Ligas Menores, y tres de ganar el sueldo mínimo de las Mayores, mi nuevo contrato fue un gran momento para mí”, reconoció.

“Sin los Orioles nunca me habría enterado de esto antes de que fuera demasiado tarde. No había ningún indicio de que algo fuera mal, aparte de que me sentía un poco más cansado de lo normal. Y sin ese segundo análisis de sangre probablemente no habría descubierto el tumor hasta que tuviera un bloqueo total”, reflexionó.

