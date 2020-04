“Se me llenaron los ojos de lágrimas”: El mexicano Isaac Alarcón narró cómo se enteró que estará en el equipo de prácticas de los Dallas Cowboys

El lunes pasado la NFL anunció que los cuatro equipos de la NFC Este llevarían a un jugador extranjero a sus escuadrones de práctica como parte del programa International Player Pathway, y uno de ellos es el mexicano Isaac Alarcón, quien se incorporará al equipo de prácticas de los Dallas Cowboys, con la esperanza de quedar en el roster final.

Luego de esta noticia, el tacle ofensivo, quien es originario de Monterrey, fue entrevistado por Multimedios y narró con mucha emoción cómo fue el momento en el que se enteró de esta gran noticia.

“Me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas, me emocioné bastante. Recuerdo que el vicepresidente me estaba haciendo una pregunta y yo estaba paralizado, no le contesté. Me dice: ‘¿Isaac estás ahí? Como que me volví a conectar, estoy emocionado por esto que me está pasando”, contó Isaac.

Momentos después, en otra video entrevista para Grupo Reforma, el exjugador de los Borregos del Tec de Monterrey contó que ya tiene lista la machaca y las tortillas de harina (comida típica de su región de origen) para mudarse y pelear por un puesto en el equipo.

“Lo que tengo que hacer es ponerme las pilas, nada es regalado y no estás ahí por chulo, debes poner de tu parte y echarle todo para ganarte ese lugar y la estrella en el casco. Estaré en la escuadra de prácticas, que si lo comparas con el fútbol es como formar parte de las reservas, puedes subir como titular, pero debes poner de tu parte”, explicó Alarcón.

Ahora mismo, Isaac está viviendo su momento y se ilusiona con pensar en que podría llegar al equipo del que es fan.

“Como mexicano, el equipo más popular ha sido Dallas desde siempre, entonces pues ahí es donde le agarré el cariño y pasé de ser un fan a ser un jugador, pasé de traer la camiseta de fan a ponerme la real y a sudarla para el equipo” añadió.

La portada de CANCHA de este martes… 📰 🔴 El mexicano Isaac Alarcón, quien va al equipo de prácticas de los Vaqueros de Dallas, dice a CANCHA que es un sueño llegar a la NFL. pic.twitter.com/LieXaiL5LY — CANCHA (@reformacancha) April 28, 2020

Finalmente, reveló quiénes son sus ídolos del equipo: “Emmitt Smith, Troy Aikman, Larry Allen; ahorita Ezekiel Elliott, Dak Prescott y Tyron Smith, el mejor tacle izquierdo de toda la NFL, jugadores que no sólo han llegado, sino que han marcado diferencia en la liga”, detallo.