Video: Se desploma una avioneta en Canyon Lake; los pasajeros nadaron a la costa

NEW BRAUNFELS – La tranquilidad de un lago en Texas se interrumpió el martes luego de que una avioneta se desplomó y se estrelló en el agua de Canyon Lake.

Antes de caer al lago el piloto realizó una llamada de emergencia.

Passengers swim ashore after plane crashes into Canyon Lake, reports say

